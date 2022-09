Milan, Pioli nervoso: “Non faccio rotazioni per partito preso!” (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la prima di Champions League, pareggiata per 1-1 con il RB Salisburgo, per il Milan è tempo di concentrarsi sulla Serie A. Il Diavolo arriva dalla fantastica vittoria nel Derby della Madonnina, griffata dalle magie di Leao. Pochi minuti fa Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, andando a toccare diversi temi riguardanti l’ultimo periodo rossonero e la vigilia della sfida alla Sampdoria. L’allenatore del Milan ha alzato l’asticella dell’attenzione: “Troveremo un avversario solido, con una buona identità e molto motivato. Sappiamo quello che ci aspetta”. Il tecnico ha poi risposto ad un’altra domanda un po’ scomoda, che quasi gli ha fatto storcere il naso: “Non mi piace parlare di turnover. I titolari non sono solo i primi undici che vengono scelti. Io so di avere dei giocatori forti, con un’identità ben precisa. Non ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la prima di Champions League, pareggiata per 1-1 con il RB Salisburgo, per ilè tempo di concentrarsi sulla Serie A. Il Diavolo arriva dalla fantastica vittoria nel Derby della Madonnina, griffata dalle magie di Leao. Pochi minuti fa Stefanoha parlato in conferenza stampa, andando a toccare diversi temi riguardanti l’ultimo periodo rossonero e la vigilia della sfida alla Sampdoria. L’allenatore delha alzato l’asticella dell’attenzione: “Troveremo un avversario solido, con una buona identità e molto motivato. Sappiamo quello che ci aspetta”. Il tecnico ha poi risposto ad un’altra domanda un po’ scomoda, che quasi gli ha fatto storcere il naso: “Non mi piace parlare di turnover. I titolari non sono solo i primi undici che vengono scelti. Io so di avere dei giocatori forti, con un’identità ben precisa. Non ...

