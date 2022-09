Gf Vip 6, ex vippona prima critica la proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni a Venezia 79 e poi li elogia: l’ex tronista la sgama e commenta (Di venerdì 9 settembre 2022) La romanticissima proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet del Festival di Venezia oltre a generare commenti di apprezzamento da parte dei fan dei Basciagoni, ha causato anche una valanga di critiche sui social. C’è stato chi come il giornalista inglese che ha ironizzato sul fatto che Basciano abbia fatto la proposta sul tappeto rosso della prima di The Son, un film sulla depressione. Qualcun altro come l’attore Alessio Vassallo che ha commentato la scelta con un commento al vetriolo. Ha detto la sua, con la schiettezza che la contraddistingue, anche Karina Cascella. Di recente, come hanno riportato le colleghe de Ilvicolodellenews.it, un’ex vippona, coinquilina di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 settembre 2022) La romanticissimadi matrimonio disul red carpet del Festival dioltre a generare commenti di apprezzamento da parte dei fan dei Basciagoni, ha causato anche una valanga di critiche sui social. C’è stato chi come il giornalista inglese che ha ironizzato sul fatto cheabbia fatto lasul tappeto rosso delladi The Son, un film sulla depressione. Qualcun altro come l’attore Alessio Vassallo che hato la scelta con un commento al vetriolo. Ha detto la sua, con la schiettezza che la contraddistingue, anche Karina Cascella. Di recente, come hanno riportato le colleghe de Ilvicolodellenews.it, un’ex, coinquilina di ...

IsaeChia : #GfVip 6, ex vippona prima critica la proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni a #Venezia79 e poi li elogi… - LaCortopassi : Gf Vip, Signorini alla Royal Lady: 'Non sei abbastanza vippona' e lei muore #queenelisabeth #signorini #GFvip - IsaeChia : #GfVip, Lulù Selassié ha un flirt con Astol, ex allievo di Amici? Ecco la verità Fanpage rivela il retroscena nel… - 361_magazine : Una nota e bella showgirl sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7: ecco chi è la futura vippona - Novella_2000 : Una ex vippona (che in passato ha abbandonato la Casa) torna al Grande Fratello Vip 7 -