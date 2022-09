anteprima24 : ** Aggrediscono un 60enne che reagisce a colpi di fucile: 5 arresti ** -

Agenzia ANSA

StampaViolento litigio con esplosione di colpi d’arma da fuoco a San Cipriano d’Aversa tra quattro persone di origine nigeriana – tre uomini e una donna – e un italiano di 60 anni. Alla fine la Polizi ...Un 60enne in vacanza con moglie e figlia si è ubriacato al ristorante in via Nazionale e poi si è ripresentato poco dopo con tagli al volto. Il senza tetto è stato invece coinvolto in una lite con un ...