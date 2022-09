Truffatori mettono su una falsa stazione della polizia: per 8 mesi tutti credono che sia vera (Di giovedì 8 settembre 2022) Incredibile ma vero: in India, nello stato del Bihar, una gang di Truffatori è riuscita ad aprire una (falsa) stazione della polizia, mantenendola per ben otto mesi. Oltre al danno la beffa, perché la falsa... Leggi su today (Di giovedì 8 settembre 2022) Incredibile ma vero: in India, nello stato del Bihar, una gang diè riuscita ad aprire una (, mantenendola per ben otto. Oltre al danno la beffa, perché la...

saggioilmatto : @sibilla75 Se al sud mettessero i prezzi che mettono al nord, sicuramente sarebbe da truffatori, che il capitalismo aiuta sempre - gicolino69 : @Massimi68945038 @Misurelli77 @PiramideRossa Chi percepisce ingiustamente il rdc,i truffatori,sono coloro che metto… - AlaDiCorvo : RT @Master2001_3: Buongiorno #Italia ????! Come se non bastassero i problemi ora ci si mettono pure i “truffatori” in erba a rompere le scato… - Master2001_3 : Buongiorno #Italia ????! Come se non bastassero i problemi ora ci si mettono pure i “truffatori” in erba a rompere le… - Cinzia33986769 : @Agenzia_Ansa ?????? Solitamente i truffatori si mettono d'accordo.. ?? Spiegartelo a crisanti che prima di parlare dev… -