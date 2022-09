Regno Unito, timore per la regina Elisabetta II. Royal Family riunita a Balmoral, folla fuori da Buckingham Palace (Di giovedì 8 settembre 2022) I medici di Elisabetta II si dicono «in apprensione» per lo stato di salute della sovrana. A farlo sapere è il Palazzo reale che conferma le preoccupazioni espresse per la regina d’Inghilterra nelle ultime ore, dopo che, sotto consiglio dei suoi medici, era stata costretta a cancellare un incontro virtuale programmato con i ministri. Dopo le notizie, a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: «Niente cambio della guardia oggi». La famiglia riunita a Balmoral Nel frattempo tutti i figli di Elisabetta – Il principe Carlo, erede al trono, con Camilla al fianco, Andrea, Edoardo, accompagnato dalla consorte Sophie e Anna – sono arrivati in Scozia. Hanno ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) I medici diII si dicono «in apprensione» per lo stato di salute della sovrana. A farlo sapere è il Palazzo reale che conferma le preoccupazioni espresse per lad’Inghilterra nelle ultime ore, dopo che, sotto consiglio dei suoi medici, era stata costretta a cancellare un incontro virtuale programmato con i ministri. Dopo le notizie, aè stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: «Niente cambio della guardia oggi». La famigliaNel frattempo tutti i figli di– Il principe Carlo, erede al trono, con Camilla al fianco, Andrea, Edoardo, accompagnato dalla consorte Sophie e Anna – sono arrivati in Scozia. Hanno ...

