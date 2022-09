Nomi che iniziano per W e loro significato (Di giovedì 8 settembre 2022) Davvero rari, in Italia, i Nomi che cominciano per W, e quelli usati sono generalmente importati dall’estero. Il più comune può senza dubbio essere considerato William, anche per via della grande popolarità del principe, sposo di Kate Middleton ed erede al trono della Gran Bretagna. Abbiamo però voluto menzionare anche Winona, portato dalla celebre attrice Winona Ryder che, seppur estremamente raro, ha un fascino esotico davvero particolare e può essere la giusta idea per quei genitori che vogliono dare un nome decisamente fuori dal comune, ma dal significato bellissimo: Winona deriva infatti dalla lingua dakota, in particolare dal termine winuna, e significa “prima figlia” o “figlia maggiore”; un nome, quindi, da dare alla vostra primogenita. Ecco alcuni spunti se state cercando Nomi particolari; magari potreste buttarvi proprio su ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Davvero rari, in Italia, iche cominciano per W, e quelli usati sono generalmente importati dall’estero. Il più comune può senza dubbio essere considerato William, anche per via della grande popolarità del principe, sposo di Kate Middleton ed erede al trono della Gran Bretagna. Abbiamo però voluto menzionare anche Winona, portato dalla celebre attrice Winona Ryder che, seppur estremamente raro, ha un fascino esotico davvero particolare e può essere la giusta idea per quei genitori che vogliono dare un nome decisamente fuori dal comune, ma dalbellissimo: Winona deriva infatti dalla lingua dakota, in particolare dal termine winuna, e significa “prima figlia” o “figlia maggiore”; un nome, quindi, da dare alla vostra primogenita. Ecco alcuni spunti se state cercandoparticolari; magari potreste buttarvi proprio su ...

