Nizza-Colonia in ritardo: scontri sugli spalti tra tifosi e sicurezza (VIDEO) (Di giovedì 8 settembre 2022) Nizza-Colonia, match della prima giornata di Conference League, non è ancora iniziata a causa degli scontri sugli spalti tra i tifosi ospiti e gli addetti alla sicurezza. Una folla oceanica di tifosi biancorossi ha invaso la città francese per l'esordio europeo stagionale del Colonia. Prima del fischio d'inizio si sono verificati degli scontri. Il Colonia ha reso nota la decisione della Uefa: "Dopo i colloqui con la UEFA e le autorità locali, la partita di stasera inizierà alle 19:40". Ma c'è la precisazione: "In caso di nuovi incidenti, la partita sarà sospesa". Scènes surréalistes à l'Allianz Riviera… Les stadiers obligés de se battre avec les supporters de Cologne.

