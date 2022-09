Ludogorets-Roma oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europa League 2022/2023 (Di giovedì 8 settembre 2022) Come, quando e dove vedere in diretta Ludogorets-Roma, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Inizia l’avventura europea per la squadra di Mourinho, che dopo la vittoria della Conference League vuole confermarsi anche in quest’altra competizione. I giallorossi cominciano sul campo dell’ostico Ludogorets e l’obiettivo sono ovviamente i tre punti, anche per riscattare il ko casalingo contro l’Udinese. Chance per Belotti e Svilar. Calcio d’inizio oggi, giovedì 8 settembre, alle ore 18:45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad. La partita verrà trasmessa sia sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) che sulla piattaforma Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Come, quando e dove vedere in, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’. Inizia l’avventura europea per la squadra di Mourinho, che dopo la vittoria della Conferencevuole confermarsi anche in quest’altra competizione. I giallorossi cominciano sul campo dell’osticoe l’obiettivo sono ovviamente i tre punti, anche per riscattare il ko casalingo contro l’Udinese. Chance per Belotti e Svilar. Calcio d’inizio, giovedì 8 settembre, alle ore 18:45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad. La partita verrà trasmessa sia sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) che sulla piattaforma Dazn. SportFace.

