LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik serve per il match (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 30-40 Palla del controbreak Alcaraz. Decolla il dritto di Jannik, che dopo il servizio non ha spinto a fondo. Non è mai finita questa partita. 30-30 ACE Sinner! 15-30 Doppio fallo Sinner, l’undicesimo. 15-15 In ritardo Jannik su questo rovescio in uscita dal servizio. 15-0 Servizio esterno, dritto dall’altra parte e smash a chiudere. Bene Sinner. 4-5 Game Alcaraz. Tiene a 0 la battuta l’iberico, ma dopo il cambio di campo Jannik Sinner servirà per il match. 40-0 In corridoio il dritto di Sinner. 30-0 ACE Alcaraz, il secondo della sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA30-40 Palla del controbreak. Decolla il dritto di, che dopo il servizio non ha spinto a fondo. Non è mai finita questa partita. 30-30 ACE! 15-30 Doppio fallo, l’undicesimo. 15-15 In ritardosu questo rovescio in uscita dal servizio. 15-0 Servizio esterno, dritto dall’altra parte e smash a chiudere. Bene. 4-5 Game. Tiene a 0 la battuta l’iberico, ma dopo il cambio di camposervirà per il. 40-0 In corridoio il dritto di. 30-0 ACE, il secondo della sua ...

