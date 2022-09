La Corte annuncia: Elisabetta II è morta, Carlo è re. Il suo regno è stato il più lungo nella storia britannica (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta, 96 anni, e’ morta oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni – fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea – si erano aggravate nelle scorse ore. L’annuncio ufficiale e’ arrivato con una nota di Buckingham Palace: “Sua Maesta’ e’ morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. La Bbc ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell’inno God Save the Queen. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina, 96 anni, e’oggiresidenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni – fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea – si erano aggravate nelle scorse ore. L’annuncio ufficiale e’ arrivato con una nota di Buckingham Palace: “Sua Maesta’ e’pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento ae Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. La Bbc ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell’inno God Save the Queen. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

