Il sondaggio certifica | ecco chi non vota più Pd

(Di giovedì 8 settembre 2022) Prendete questoe fatelo leggere a Enrico Letta. Perché spiega molto dell’effetto che fa il Partito Democratico sugli elettori. Soprattutto su quelli che ogni mattina si svegliano e vanno a lavorare. Dalla rilevazione realizzata da Cluster17 per Il Fatto Quotidiano emerge infatti che il Pd va bene tra i dirigenti o quelli che hanno una professione intellettuale (34%) così come tra i pensionati (29%) e i quadri intermedi (22%). Ma praticamente non esiste più in quello che era, e che in teoria dovrebbe essere, l’elettorato di riferimento di un partito di sinistra: i lavoratori.Pd infatti solo il 15% degli impiegati (contro il 30% raccolto da Fratelli d’Italia), appena il 9% degli operai (contro il 28% di Fdi) e il 14% degli autonomi (Fdi è al 27%). Se poi uno osserva la distribuzione dei voti per fascia di età, ci sono alcune informazioni ...