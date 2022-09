Italpress : Ford presenta E-Transit Custom 100% elettrico - Italpress : Ford presenta E-Transit Custom 100% elettrico -

Italpress

E - Transit Custom offrirà prestazioni eccezionali per le diverse esigenze dei clienti, il tutto supportato dalle soluzioni end - to - end diPro per gestire e ottimizzare la ricarica. Per ......professionisti e alle aziende una gamma di software intelligenti e strumenti di connettività... TANTO SPAZIO Rispetto al Transit Custom, il modello elettricoun look decisamente più ... Ford presenta E-Transit Custom 100% elettrico Agenzia di stampa Italpress Ranger, il pick up della Ford, è stato quello più venduto in Italia nel 2020, un successo grandissimo, che ha spinto la casa produttrice a immettere l’anno dopo sul mercato ben tre edizioni limitate.Ford Pro ha presentato il nuovo Ford E-Transit Custom, la nuova generazione del veicolo commerciale più diffuso in Europa, smart e connesso!