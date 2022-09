++ Covid:Gimbe,in 7 giorni - 18% intensive e ricoveri, - 17% casi ++ (Di giovedì 8 settembre 2022) Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per Covid - 19. Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica vedono un - 17,8% e quelli in terapia intensiva segnano il - 18,1%, mentre negli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per- 19. Dal 31 agosto al 6 settembre iin area medica vedono un - 17,8% e quelli in terapia intensiva segnano il - 18,1%, mentre negli ...

Agenzia_Ansa : Speranza, a settembre in arrivo i primi vaccini Covid adeguati alla variante Omicron. Le prime dosi potrebbero esse… - askanews_ita : #GIMBE: i numeri del #Covid sono tutti in calo (contagi -17,3% e decessi -22,1%) #pandemia #coronavirus #vaccini… - sulsitodisimone : In calo il numero dei nuovi casi Covid, dei decessi e delle terapie intensive - Agenzia_Italia : In calo il numero dei nuovi casi #Covid dei decessi e delle terapie intensive _ L'ultimo rapporto della fondazione… - AgenziaOpinione : FONDAZIONE GIMBE * COVID: « -17,3% CONTAGI, -18,1% TI, -17,8% RICOVERI E -22,1% DECESSI / QUARTA DOSE PER QUASI 13M… -