Alfonso Signorini torna a parlare di aborto: “Rivendico il diritto di dire che sono contrario” (Di giovedì 8 settembre 2022) Alfonso Signorini, oltre ad aver confessato di essersi lasciato dallo storico compagno, fra le pagine del Corriere della Sera è tornato a parlare anche di una questione che l’anno scorso – al GFVip – è stata piuttosto spinosa: il tema dell’aborto. Era il 15 novembre dello scorso anno quando, sul finire della puntata, Alfonso Signorini con la complicità degli autori ha fatto uno scherzo a Giucas Casella inscenando una finta gravidanza della sua cagnolina Nina. “Io voglio che tu accolga nella tua grande famiglia anche Ciro, perché ha bisogno di una famiglia. Ciro è il pastore maremmano, che ha messo incinta Nina. Ha messo incinta la tua cagnolina“. L’idea evidentemente non ha entusiasmato il paragnosta che ha immediatamente replicato “Può sempre abortire“. Ed è qua, che ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 settembre 2022), oltre ad aver confessato di essersi lasciato dallo storico compagno, fra le pagine del Corriere della Sera èto aanche di una questione che l’anno scorso – al GFVip – è stata piuttosto spinosa: il tema dell’. Era il 15 novembre dello scorso anno quando, sul finire della puntata,con la complicità degli autori ha fatto uno scherzo a Giucas Casella inscenando una finta gravidanza della sua cagnolina Nina. “Io voglio che tu accolga nella tua grande famiglia anche Ciro, perché ha bisogno di una famiglia. Ciro è il pastore maremmano, che ha messo incinta Nina. Ha messo incinta la tua cagnolina“. L’idea evidentemente non ha entusiasmato il paragnosta che ha immediatamente replicato “Può sempre abortire“. Ed è qua, che ...

Corriere : Signorini: «La mia ex è ancora convinta che io sia eterosessuale. Ho 100 autografi di Pavarotti» - GossipItalia3 : Alfonso Signorini torna single e sulla sua ex rivela: “È ancora convinta che io sia etero” #gossipitalianews - xTIGHTR0PE : Barbara D’urso e Alfonso Signorini che contattano qualche membro della famiglia reale per farli partecipare ai loro… - awkangie : vi ricordate alfonso signorini che annunciava i morti a capodanno al grande fratello? - f3llsxldn : RT @xTIGHTR0PE: Barbara D’urso e Alfonso Signorini che contattano qualche membro della famiglia reale nei loro programmi per aumentare lo s… -