Ultimo a Sanremo? No problem: Tananai infiamma il Bergamo NXT Station (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tour estivo di Tananai ha fatto tappa a Bergamo in Piazzale Alpini, per NXT Station. Uno degli artisti più attesi all'interno del cartellone ha riportato a ballare i tantissimi giovani bergamaschi presenti sotto al palco. Classificarsi all'Ultimo posto durante il Festival di Sanremo non è stata poi così una sfortuna; Tananai infatti, sta scalando le classifiche fin dal giorno successivo alla conclusione della kermesse, con importanti collaborazioni, come quella con Fedez in "La dolce vita", insieme a Mara Sattei. Il cantautore ha presentato live il suo nuovo brano, "Pasta", che racchiude l'anima più elettronica dell'artista e, come la hit "Baby Goddamn", è stata scritta, composta e prodotta interamente da lui. Il brano invita l'ascoltatore ad abbandonare l'ansia e le preoccupazioni ...

