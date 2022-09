Traffico Roma del 07-09-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati continuano le cose sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e l’ardeatina altre cose in carreggiata interna tra la cartiera Salaria tra il bivio per la 24 code per lavori sulla Pontina in corrispondenza di via di Decima in direzione del raccordo e code anche sulla via del mare code anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale estin città rallentamenti lungo la tangenziale est tra via dei Colli della Farnesina e la Salaria tra la Prenestina & via Nola in direzione San Giovanni sul viadotto della Magliana prima del ponte della Magliana in direzione Fiumicino Si segnala un incidente a San Basilio la polizia locale Segnala la chiusura per lavori sulla rete idrica di via Recanati all’altezza di via ...