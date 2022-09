Solo un quarto di chi riceve il Reddito di cittadinanza è occupabile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per smontare la narrazione delle destre – da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Matteo Renzi a Carlo Calenda – che addebita al Reddito di cittadinanza la difficoltà a reperire manodopera basta mettere in evidenza quali sono le caratteristiche della platea dei beneficiari della misura figlia del M5S. Ci ha pensato a farlo il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un intervento di fine maggio. Un esponente del Pd, dunque, e non un pentastellato. I numeri smontano la narrazione delle destre che addebita al Reddito di cittadinanza la difficoltà a reperire manodopera Ebbene: dei circa 3 milioni di beneficiari del Solo Reddito di cittadinanza il 26% sono minorenni, circa 700 mila bambini e ragazzi. In particolare, oltre 100 mila sono nei primi 1000 giorni di vita. Circa il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per smontare la narrazione delle destre – da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Matteo Renzi a Carlo Calenda – che addebita aldila difficoltà a reperire manodopera basta mettere in evidenza quali sono le caratteristiche della platea dei beneficiari della misura figlia del M5S. Ci ha pensato a farlo il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un intervento di fine maggio. Un esponente del Pd, dunque, e non un pentastellato. I numeri smontano la narrazione delle destre che addebita aldila difficoltà a reperire manodopera Ebbene: dei circa 3 milioni di beneficiari deldiil 26% sono minorenni, circa 700 mila bambini e ragazzi. In particolare, oltre 100 mila sono nei primi 1000 giorni di vita. Circa il ...

