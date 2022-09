Serena Bortone e Alberto Matano, improvvisa decisione in Rai: cosa cambia da lunedì (Di mercoledì 7 settembre 2022) lunedì 5 settembre il pubblico ha assistito al ritorno di due grandi appuntamenti tv attesissimi “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta”. Ritorni su Rai 1 che i telespettatori sembrano gradire: lo provano i dati Auditel che premiano sia la formula “a rotocalco” di Serena Bortone, che la cronaca nera e rosa così come la propone Alberto Matano. Le novità però non mancano: a partire da lunedì 12 settembre cambiamenti significativi investiranno le due popolari trasmissioni. La decisione, secondo quanto riportato da Davide Maggio, arriva dai vertici di Viale Mazzini. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Anna Pettinelli via da “Amici”, per lei potrebbe esserci un nuovo programma: l’indiscrezione Serena ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022)5 settembre il pubblico ha assistito al ritorno di due grandi appuntamenti tv attesissimi “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta”. Ritorni su Rai 1 che i telespettatori sembrano gradire: lo provano i dati Auditel che premiano sia la formula “a rotocalco” di, che la cronaca nera e rosa così come la propone. Le novità però non mancano: a partire da12 settembrementi significativi investiranno le due popolari trasmissioni. La, secondo quanto riportato da Davide Maggio, arriva dai vertici di Viale Mazzini. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Anna Pettinelli via da “Amici”, per lei potrebbe esserci un nuovo programma: l’indiscrezione...

TV_Italiana : Rientro sfortunato per #OggièUnAltroGiorno: il talk con Serena Bortone ieri, 6 settembre, registra solo 1,29mln di… - Roby22819002 : RT @Rita28854404: #likeOppini Fra ci ricorda i suoi appuntamenti, stasera a 7 Gold e giovedì e venerdì da Serena Bortone?? - lacittanews : Lo scorso aprile sono uscite le prime indiscrezioni: Romina Carrisi fotografata felice e sorridente al fianco di St… - Dany49102895 : @JessicaMorlacc1 @altrogiornorai1 Cara BORTONE,sei simpatica,ma non ti 'ingarbugliare'nel discorso sulla crisi ita… - carotelevip : Serena Bortone chiede a Giuliana De Sio come è stato il suo rapporto con l'analista e quando l'attrice dice che tra… -