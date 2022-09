Salisburgo-Milan 1-1, Pioli: “Siamo stati sufficienti” | UCL News (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Salisburgo-Milan, partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stefano, tecnico rossonero, ha commentato, partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - fantasyteamit : RT @mirkonicolino: Per #Cannavaro il #Milan è la squadra italiana più 'europea', ma fatica col #Salisburgo. E #PSGJuve conferma che possiam… - selection28 : @chluigi64 @alex_marchesini Quindi ricapitolando sei a - 3 dalla prima in campionato,ad 1 punto dal Milan ke per la… -