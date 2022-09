Pogba | ecco perché il problema al ginocchio si è aggravato

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Otto settimane lo stop stimato per Pauldopo l'intervento aldestro. La Juventus non l'avrà a disposizione prima del 2023

napolista : Gazzetta: dopo il “caso Pogba” ecco il “calvario Di Maria”: sott’accusa la gestione della Juventus Una bancarella… - F1Carcarla : RT @1411nico: Ecco ci qua... #Pogba #Juventus - rickybization : Una cosa sola, prima che finisca il mondo e il campionato e antes de morir Pogba Paredes Rabiot Con Miretti p… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??? #Juventus | Lo specialista che ha operato il francese: 'Era già stato visitato da due luminari che avevano dato indicaz… - J_network24 : ??? #Juventus | Lo specialista che ha operato il francese: 'Era già stato visitato da due luminari che avevano dato… -

E ora cheè diventato un 'caso' - 'mi opero, non mi opero, vabbé mi opero: ci vediamo a gennaio',che in casa Juve la grana raddoppia. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento sul ...Calciomercato Juventus, Champions 'galeotta': l'erede di Alex Sandro. Nonostante l'ottima campagna acquisti che ha portato in bianconero campioni del calibro di, Di Maria, Paredes e altri ottimi giocatori come Bremer, Kostic e Milik, la dirigenza bianconera non può dirsi soddisfatta al 100%. Questo perché uno dei colpi che solamente negli ultimi giorni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una bancarella del torrone a Torino Il quotidiano scrive di ombre tra stop e forzature. Dopo il tira-e-molla del francese, che tornerà nel 2023 ...