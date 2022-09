Noemi e Totti scoop, la prima apparizione insieme: beccati così a Sabaudia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sembra proprio che di Francesco Totti e di Noemi Bocchi continueremo a parlarne anche a settembre. Vediamo perché. Finalmente, dopo tanti pedinamenti, sembrerebbe che Noemi e Totti siano usciti allo scoperto. Totti e Noemi l’amante Sembrerebbe che Totti abbia iniziato a frequentare Noemi Bocchi ben prima che la separazione con Ilary diventasse ufficiale. Conosciuta ad un torneo di padel, avrebbe iniziato a frequentarla nell’ottobre/novembre del 2021. A smascherarlo, stando alla rivista di Alfonso Signorini Chi, sarebbe stata proprio la figlia più piccola della Blasi e Totti. La bambina avrebbe raccontato alla madre di aver iniziato a frequentare i figli di Noemi. Perciò, lei avrebbe ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sembra proprio che di Francescoe diBocchi continueremo a parlarne anche a settembre. Vediamo perché. Finalmente, dopo tanti pedinamenti, sembrerebbe chesiano usciti allo scoperto.l’amante Sembrerebbe cheabbia iniziato a frequentareBocchi benche la separazione con Ilary diventasse ufficiale. Conosciuta ad un torneo di padel, avrebbe iniziato a frequentarla nell’ottobre/novembre del 2021. A smascherarlo, stando alla rivista di Alfonso Signorini Chi, sarebbe stata proprio la figlia più piccola della Blasi e. La bambina avrebbe raccontato alla madre di aver iniziato a frequentare i figli di. Perciò, lei avrebbe ...

