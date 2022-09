La comunicazione cross-cultural | un fattore di successo verso i mercati esteri

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “What managers do is the same around the world. How they do it is determined by tradition and culture” (Ciò che fanno i manager è uguale in tutto il mondo. Il modo in cui lo fanno è determinato dalle loro tradizioni e dalla loro cultura). Con queste parole Peter Drucker, economista e saggista famoso in tutto il mondo per le sue opere sulle teorie di gestione aziendale, introduce in modo eccellente il concetto dell’influenza della cultura nei rapporti commerciali internazionali. In uno scenario che presentasempre più globalizzati, caratterizzati da un’elevata competitività e da consumatori sempre più connessi e informati, le modalità di fare export hanno assunto una veste sempre più digitale. Il web, gli strumenti di marketing e i social media rappresentano un’opportunità per le nostre aziende di entrare ingeograficamente distanti. ...