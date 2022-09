Eni: acquisisce attività Bp in Algeria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - Eni annuncia l'acquisizione delle attività di BP in Algeria, tra cui “In Amenas” e “In Salah”, due concessioni per la produzione di gas (con un working interest rispettivamente del 45,89% e del 33,15%). 'In Amenas' e 'In Salah', operati congiuntamente con Sonatrach e Equinor, si trovano nel Sahara meridionale e la loro produzione di gas e liquidi associati, avviata rispettivamente nel 2006 e nel 2004, nel 2021 è stata di circa 11 miliardi metri cubi di gas e 12 milioni di barili di condensati e gpl. Tale acquisizione - sottolinea il gruppo - "ha un forte valore strategico e contribuisce ulteriormente a soddisfare il fabbisogno europeo di gas, oltre a rafforzare la presenza di Eni in Algeria, un importante produttore di gas nonché Paese chiave per Eni". L'operazione odierna consentirà alla società di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - Eni annuncia l'acquisizione delledi BP in, tra cui “In Amenas” e “In Salah”, due concessioni per la produzione di gas (con un working interest rispettivamente del 45,89% e del 33,15%). 'In Amenas' e 'In Salah', operati congiuntamente con Sonatrach e Equinor, si trovano nel Sahara meridionale e la loro produzione di gas e liquidi associati, avviata rispettivamente nel 2006 e nel 2004, nel 2021 è stata di circa 11 miliardi metri cubi di gas e 12 milioni di barili di condensati e gpl. Tale acquisizione - sottolinea il gruppo - "ha un forte valore strategico e contribuisce ulteriormente a soddisfare il fabbisogno europeo di gas, oltre a rafforzare la presenza di Eni in, un importante produttore di gas nonché Paese chiave per Eni". L'operazione odierna consentirà alla società di ...

