Emma Marrone: 'Mio papà soffriva di leucemia'. Il video straziante (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco, qualcosa da fare c'è: andate sul sito di admo.it e informatevi su come diventare donatori di midollo perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri vuol dire aiutare se ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco, qualcosa da fare c'è: andate sul sito di admo.it e informatevi su come diventare donatori di midollo perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri vuol dire aiutare se ...

fanpage : #Emma Marrone dice addio al suo papà Rosario: l'uomo, che l'aveva avvicinata alla musica, lascia la famiglia all'et… - SkyTG24 : Elisa, in concerto a Taormina, ha dedicato 'Alleluja' al papà di Emma Marrone - chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - Marilenapas : RT @fanpage: L’artista rompe il silenzio a pochi giorni dalla scomparsa del padre Rosario e, pur ringraziando dell’appoggio ricevuto, conte… - tara_aleE : RT @AllMusicItalia: È scomparso per Leucemia il papà di Emma Marrone, Rosario. La cantante ha voluto interrompere il silenzio per pubblicar… -