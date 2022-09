DART | la missione Nasa per deviare un asteroide con una navicella spaziale entra nel vivo

(Di mercoledì 7 settembre 2022)ufficialmente nella, l’ambizioso progetto dellache ha l’obiettivo diun. Lo scopo, farci trovare pronti nel caso in cui un masso di dimensioni importanti dovesse fare rotta verso la Terra, scenario apocalittico che fino ad oggi si è verificato solo nei film, o quasi., 7/9/2022 – Computermagazine.itE così che, come ricorda Tecnologia.Libero.it, tra qualche settimana larobotica, costata ben 330 milioni di dollari, si scontrerà a folle velocità con unè l’acronimo di Double Asteroid Redirection Test e sta viaggiando da diversi mesi puntando dritta verso ...

e LiciaCube apriranno la strada a Hera, ladell'Agenzia spaziale europea che avra' il compito di eseguire un sorvolo ravvicinato della coppia di asteroidi, raccogliendo informazioni ...La sonda, realizzata per il progetto Double Asteroid Redirection Test (, per l'appunto), sta ... Tutto è stato progettato con la massima attenzione, a partire dall'obiettivo scelto per la. ..."Nonostante le dimensioni ridotte, alcuni asteroidi potrebbero causare gravi danni e distruggere intere città. Ecco perché l’esperimento della Nasa è così importante" ...Roma, 6 set. (askanews) - Tutto pronto per la prima missione al mondo di test di difesa planetaria. Il prossimo 26 settembre la sonda della Nasa Dart (Double Asteroid Redirection Test) si scontrerà co ...