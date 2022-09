Case più fredde e docce lampo | il piano di Cingolani per risparmiare il gas

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ministero della Transizione Ecologica rende noto ilnazionale di contenimento dei consumi del gas. Quindici pagine che domani arriveranno sul tavolo di Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri. Tra le misure previste una riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici: 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutte le altre abitazioni. Sono fatte salve le utenze sensibili come ospedali,di ricovero eccetera. I controlli saranno «a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo», per il resto si punta su «una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato». Unda cui si attende un risparmio di 8,2 miliardi di metri cubi. Ma per ...