Can Yaman perde le staffe e va su tutte le furie | “Io sono stufo”

Can Yaman, nel corso degli ultimi anni, ha acquistato un enorme popolarità in Italia. La presenza in soap di successo, come DayDreamer – Le ali del sogno, gli ha assicurato l'affetto del pubblico. Inoltre, l'imminente messa in onda di Viola Come il Mare gli ha permesso di ottenere ancora più notorietà. Di recente, però, ha fatto una richiesta molto particolare ai suoi fan, che non ha potuto fare a meno di stupire. Can Yaman indispettito: la richiesta ai fan Nelle ultime ore, Can Yaman e Francesca Chillemi si sono recati alla Mostra di Venezia per la presentazione di Viola Come il Mare. L'evento è stato accompagnato dalle dichiarazioni dell'attore. Non si è limitato solo a parlare della soap, ma si è anche rivolto ai fan per una richiesta davvero particolare. Dopo aver ammesso di essere letteralmente preso d'assalto e ...

