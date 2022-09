Video Us Open, Ruud batte Berrettini 6 - 1 6 - 4 7 - 6: gli highlights (Di martedì 6 settembre 2022) Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennis maschile dello Us Open, Matteo Berrettini esce sconfitto dal norvegese Ruud per 6 - 1 6 - 4 7 - 6. ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennis maschile dello Us, Matteoesce sconfitto dal norvegeseper 6 - 1 6 - 4 7 - 6. ...

WARNERMUSICIT : 'Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima' ???? 'Bellissima', il nuovo singolo di @NaliOfficial è fuori ovu… - Eurosport_IT : Probabilmente nessuno aspetta gli US Open come lei ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis - OA_Sport : Gli highlights del match di Matteo Berrettini, sconfitto in tre set da Casper Ruud - sportface2016 : #USOpen | #Berrettini vs #Ruud: gli highlights della sfida (VIDEO) - Eurosport_IT : Troppo Ruud per il nostro Matteo ?? Gli highlights della sfida degli ottavi di finale vinta dal norvegese in tre se… -