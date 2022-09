Per conquistare i risparmiatori serve la fiducia

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 settembre 2022) Sembra un paradosso, anzi un'eresia scrivere che il risparmio, anche se è una montagna come quello che gli italiani hanno parcheggiato come liquidità presso le banche italiane, non basta, nonse non viene investito, se non mette in moto quel circolo virtuoso, che, tramite il credito, arriva alle imprese ed a tutta l'economia reale del nostro Paese. E così da un Salone del Risparmio all'altro, da una Giornata dell'Acri all'altra, da una Relazione del Governatore della Banca d'Italia all'altra, da un'Assemblea dell'Abi all'altra, fino all'ultimo Rapporto della Fabi, i cui dati sono stati ben illustrati su queste pagine da Gianluca Zapponini, registriamo un'inarrestabile crescita della liquidità giacente presso il sistema bancario italiano. Siamo arrivati a 1.840,7 miliardi di euro (dati Abi al 30/06/2022), che rappresentano gran parte della ricchezza finanziaria ...