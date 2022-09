Gianni Amelio a Venezia: 'L'omosessualità non è devianza, il mio film dia coraggio' (Di martedì 6 settembre 2022) Un bellissimo film: La parola plagio ora ci fa venire in mente Al Bano e Michael Jackson per fortuna, ma nel '68 non era così": Gianni Amelio conclude con ironia la presentazione del suo nuovo film Il ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) Un bellissimo: La parola plagio ora ci fa venire in mente Al Bano e Michael Jackson per fortuna, ma nel '68 non era così":conclude con ironia la presentazione del suo nuovoIl ...

WeCinema : ?? #Venezia79 | Dopo l'exploit con Timothée Chalamet, la Mostra si infiamma con Harry Style. Oggi è il giorno di Gia… - espressonline : ?? L’attacco di Gianni #Amelio al nostro critico Fabio Ferzetti: la solidarietà dell’Espresso #Venezia79… - raimovie : Conferenza stampa de IL SIGNORE DELLE FORMICHE#Venezia79 Gianni Amelio, Luigi Lo Cascio - Cdl73884431 : RT @gniola: Voglio dire solo una cosa: harry styles vs chris pine is for boys, Gianni Amelio ranting versus Fabio Ferzetti is for men #vene… - mugugno7 : Sicuramente andrò a vedere Il signore delle formiche. Di Gianni Amelio consiglio - Le Chiavi di casa - Il ladro di… -