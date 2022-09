Elodie: “Meloni? Il suo linguaggio è violento” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti”. Dopo le dichiarazioni politiche rilasciate in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Elodie, nel numero di Vanity Fair in edicola dal 7 settembre, torna a parlare di diritti e del linguaggio di Giorgia Meloni. “Come si fa a usare una parola come ‘devianze’, così becera per parlare di problematiche giovanili. L’avrei accettato – rincara la dose Elodie – se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei”. “A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente – aggiunge -. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c’è una problematica significa che c’è una ferita, e come tale va curata. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti”. Dopo le dichiarazioni politiche rilasciate in occasione del Festival del Cinema di Venezia,, nel numero di Vanity Fair in edicola dal 7 settembre, torna a parlare di diritti e deldi Giorgia. “Come si fa a usare una parola come ‘devianze’, così becera per parlare di problematiche giovanili. L’avrei accettato – rincara la dose– se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei”. “A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente – aggiunge -. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c’è una problematica significa che c’è una ferita, e come tale va curata. ...

IlContiAndrea : #Elodie “La Meloni gli aspetti positivi ce li avrà, ben nascosti sicuramente. Io non li ho visti” ?? #Venezia79 - GaeDeRoberto : #Elodie non ha mai detto che la #Meloni è poco donna. Questa è la solita distorisione operata dala falsa stampa di… - tempoweb : Elodie contro Giorgia Meloni: 'Usa un lingaggio violento, inaccettabile' #elezionipolitiche2022 #iltempoquotidiano… - twilamila : RT @ilgiornale: 'Poco donna'. Così #Elodie ha definito la #Meloni in uno dei suoi numerosi attacchi. Ci si sarebbe potuti aspettare delle p… - WiGiCoCi : RT @robsud: Lei non riesce a non smerdare la Meloni in ogni sua intervista. ELODIE SEI LA MIA CAZZO DI VITA -