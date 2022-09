Birra libera in Qatar | la Süddeutsche sfotte la Fifa | «Per l’alcol chiuderemo un occhio sui diritti umani»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 settembre 2022) Un enorme sospiro alcolico di sollievo ha accolto la conferma che durante i prossimi mondiali insarà possibile comprare e venderefuori dagli stadi. Non era scontato, in un Paese in cui ufficialmente vige la legge coranica che vieta il consumo di bevande alcoliche. Non si sa a che prezzo saranno in vendita le birre, ma ci saranno: all’apertura dei cancelli degli stadi, quindi tre ore prima del calcio d’inizio, e dopo il fischio finale ma solo per un’ora. Durante la partita niente. In Germania l’hanno presa con una certa ilarità. E laZeitung s’è inventata una lettera aperta dellaai tifosi alticci. “Cari tifosi di calcio, negli ultimi anni, è sempre stata una delle nostre principali preoccupazioni, come, difendere idei tifosi, che sono noti ...