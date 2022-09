Venezia 2022, Colin Farrell: "Sono stanco della cancel culture, la gente giudica troppo in fretta" (Di lunedì 5 settembre 2022) Per Colin Farrell 'il discorso e lo scambio di idee Sono una cosa meravigliosa' e non potranno mai essere sostituiti dalla cancel culture. Colin Farrell, durante una conferenza stampa di Venezia 2022 relativa alla premiere de Gli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh, ha parlato della cancel culture, sostenendo che "il discorso e lo scambio di idee Sono una cosa meravigliosa in un mondo in cui la gente giudica troppo in fretta". "Quando arrivano i momenti difficili, si torna sempre a parlare apertamente delle cose, è così e basta, il discorso è essenziale. È come le persone che non credono in Dio, è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) Per'il discorso e lo scambio di ideeuna cosa meravigliosa' e non potranno mai essere sostituiti dalla, durante una conferenza stampa direlativa alla premiere de Gli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh, ha parlato, sostenendo che "il discorso e lo scambio di ideeuna cosa meravigliosa in un mondo in cui lain". "Quando arrivano i momenti difficili, si torna sempre a parlare apertamente delle cose, è così e basta, il discorso è essenziale. È come le persone che non credono in Dio, è ...

