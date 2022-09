Torre Annunziata, gli amici gli scrivono ‘ucciditi’: Alessandro muore a 13 anni (Di lunedì 5 settembre 2022) Terribile lutto a Torre Annunziata dopo che un ragazzo di 13 anni si è tolto la vita istigato dagli amici: l’ultima vittima di cyberbullismo. Un altro ragazzo è stata vittima di cyberbullismo sui social. Infatti un 13enne di Torre Annunziata si è tolto la vita dopo che gli amici gli hanno scritto ‘ucciditi’: andiamo a vedere cos’è successo nella provincia napoletana. Si indaga sul terribile suicidio in provincia di Napoli (via WebSource)In questi giorni non si fa altro che parlare del suicidio del ragazzino di 13 anni di Torre Annunziata. Infatti dopo le prime indagini sono stati ritrovati sul cellulare dei messaggi a dir poco inquietanti. Tra questi, sullo smartphone, ne era ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 settembre 2022) Terribile lutto adopo che un ragazzo di 13si è tolto la vita istigato dagli: l’ultima vittima di cyberbullismo. Un altro ragazzo è stata vittima di cyberbullismo sui social. Infatti un 13enne disi è tolto la vita dopo che gligli hanno scritto: andiamo a vedere cos’è successo nella provincia napoletana. Si indaga sul terribile suicidio in provincia di Napoli (via WebSource)In questi giorni non si fa altro che parlare del suicidio del ragazzino di 13di. Infatti dopo le prime indagini sono stati ritrovati sul cellulare dei messaggi a dir poco inquietanti. Tra questi, sullo smartphone, ne era ...

renzo1527 : @FraOrga Magari c'erano i due gialli per fallo da dietro su Dybala e Pellegrini, e non c'era quello su Dybala la pr… - antondepierro : RT @antondepierro: Ma si può essere così imbecilli come quei tifosi della #Lazio che hanno intonato 'Vesuvio,lavali col fuoco' contro i nap… - antondepierro : RT @antondepierro: Dopo i cori vergognosi di alcuni tifosi laziali 'Vesuvio,lavali col fuoco',contro #Napoli e i #napoletani,cosa cazzo asp… - antondepierro : RT @antondepierro: Dopo i cori vergognosi di alcuni tifosi laziali 'Vesuvio,lavali col fuoco',contro #Napoli e i #napoletani,credete che Ci… - lamescolanza : Fino a domenica 30 ottobre 8 nuove corse bus collegheranno Salerno a Torre Annunziata Centrale, andando così a pote… -