Torino-Lecce, Paro: "Dedichiamo a Juric questa vittoria"

Dopo la vittoria ottenuta dal Torino, che ha sconfitto il Lecce 1-0 nella quinta giornata di Serie A, Matteo Paro, vice allenatore dei piemontesi, ha voluto mandare un messaggio d'affetto a Ivan Juric, fermo ai box per la polmonite. "Non so se il mister stia soffrendo più per la polmonite o per la squadra – ha dichiarato Paro ai microfoni di Sky Sport –. Gli abbiamo fatto una videochiamata. Si sta curando, speriamo torni il prima possibile. I ragazzi hanno fatto una bella partita. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà a muovere la palla, facendo qualche errore tecnico di troppo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e gestito bene la palla, creando più occasioni. La gara di Ilkhan? Arriva da un calcio totalmente diverso ma sta imparando in fretta. Ha qualità, gamba e tecnica.

