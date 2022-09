Strage in Canada: 10 morti e 15 feriti, chi sono i due killer in fuga (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Terrore in Canada, dove 10 persone sono state uccise e altre 15 ferite in una serie di attacchi con coltello in Saskatchewan, provincia del Canada occidentale. Gli attacchi sono avvenuti in alcune zone remote della provincia canadese, a James Smith Cree Nation (riserva di nativi americani) e nel villaggio di Weldon. Stando a quanto riferito in conferenza stampa dalla vicecomandante della Royal Canadian Mounted Police, Rhonda Blackmore, le scene del crimine sono almeno tredici. Tredici luoghi diversi dunque, in cui gli attentatori avrebbero colpito. Gli investigatori ritengono che alcune persone siano state attaccate a caso, altre di proposito, per quanto il movente esatto rimanga tuttora un mistero. I soccorritori parlano di scene raccapriccianti. “È orribile quello che è successo nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Terrore in, dove 10 personestate uccise e altre 15 ferite in una serie di attacchi con coltello in Saskatchewan, provincia deloccidentale. Gli attacchiavvenuti in alcune zone remote della provincia canadese, a James Smith Cree Nation (riserva di nativi americani) e nel villaggio di Weldon. Stando a quanto riferito in conferenza stampa dalla vicecomandante della Royal Canadian Mounted Police, Rhonda Blackmore, le scene del criminealmeno tredici. Tredici luoghi diversi dunque, in cui gli attentatori avrebbero colpito. Gli investigatori ritengono che alcune persone siano state attaccate a caso, altre di proposito, per quanto il movente esatto rimanga tuttora un mistero. I soccorritori parlano di scene raccapriccianti. “È orribile quello che è successo nella ...

