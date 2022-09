Scuola | Csel | “6 085 i Comuni destinatari di risorse per assistenza alunni con disabilità”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’avvio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte. Una novità che, auspicabilmente, contribuirà ad abbattere delle barriere per gliconche frequentano le scuole italiane è l’assegnazione di 200 milioni di euro per l’all’autonomia e allacazione. Sono 6.085 idi questo fondo che è per metà assegnato, appunto, alle amministrazioni comunali e per metà destinato invece alle Regioni, che erogheranno a loro volta i contributi alle Province e alle Città metropolitane. A stanziare per la prima volta queste, il cui riparto è stato recentemente determinato dal Viminale, è stata la Legge di bilancio 2022. Come emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali () basata su ...