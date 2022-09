Pronostico Bitesize | Borussia Dortmund vs FC Copenhagen – 06 09 22

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Concorrenza: Champions League Mercato: Vittoria delProbabilità: 4/11 @888sport Martedì sera, il, che darà il via alla Champions League, accoglierà il Copenaghen al Westfalenstadion. A cominciare dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe essere rimasto sbalordito dalla straordinaria sconfitta per 3-2 contro il Werder Brema il mese scorso, i giganti tedeschi sono riusciti a dimostrare che è stato solo un piccolo inconveniente. Sembrando godersi la vita sotto il ritorno del capo Edin Terzi?, Die Borussen ha avuto un inizio in gran parte impressionante per la stagione 2022/23. Visto l’ultima volta nel fine settimana che ha vinto 1-0 contro l’Hoffenheim in casa, solo la ...