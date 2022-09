Covid, via libera dell'Aifa ai vaccini adattati contro la variante Omicron: aperti a tutti (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo l’ok da parte dell’Agenzia europea dei medicinali Ema , arriva anche il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ai vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron 1 del virus... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo l’ok da parte’Agenzia europea dei medicinali Ema , arriva anche il via’Agenzia italiana del farmacoaianti-aggiornatila1 del virus...

