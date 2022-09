Canada | dieci morti accoltellati in comunita' remote

MediasetTgcom24 : Canada, dieci persone accoltellate a morte: ricercate due persone #canada - Avvenire_Nei : Canada. Dieci morti e 15 feriti in accoltellamento: è caccia a due uomini - RaiNews : Il primo ministro, Justin Trudeau: 'Quello che è successo è orribile, sconvolgente' - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Canada, dieci persone accoltellate a morte: ricercate due persone #canada - gaiaitaliacomlo : I due potrebbero essere fratelli. Hanno colpito con arma bianca alla cieca in differenti villaggi del Saskatchewan -

... in. Due persone, identificate come Damien Sanderson e Myles Sanderson, sono ricercate per gli attacchi, sembra sferrati in maniera casuale. La polizia canadese ha rinvenuto "cadaveri in ...le formazioni in campo . Oltre al Team Retornaz, in testa di serie anche alla vittoria ... prima di partire alla fine di settembre per ildove parteciperanno a due appuntamenti del ...Canada: dieci persone sono state aggredite con coltelli e uccise da due uomini ora in fuga. Ferite altre quindici persone negli attacchi.In Canada, è caccia a due uomini che hanno ucciso a coltellate 10 persone e ferite altre 15. Il premier Trudeau: "Si tratta di attacchi orribili e scioccanti".