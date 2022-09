ASSURDO – Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta è su Spotify (Di lunedì 5 settembre 2022) “Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta” il coro vergognoso sbarca su Spotify con un remix firmato da Ultra United. Sembra ASSURDO ed invece è assolutamente vero. Sulla nota piattaforma di musica a pagamento, si può ascoltare il coro vergognoso cantato in molti stadi italiani in cui si inneggia e si chiede la morta di tutto il popolo napoletano attraverso lo scoppio del vulcano partenopeo. Qualora di assolutamente senza senso, ma che in Italia può diventare realtà. Il coro in questi giorni è stato cantato anche dai tifosi dell’Inter durante il derby, ma anche dai supporters della Roma quando hanno giocato con la Salernitana. Napoli: mezzo secolo di offese allo stadio, tutto cominciò col colera Vesuvio erutta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) “” il coro vergognoso sbarca sucon un remix firmato da Ultra United. Sembraed invece è assolutamente vero. Sulla nota piattaforma di musica a pagamento, si può ascoltare il coro vergognoso cantato in molti stadi italiani in cui si inneggia e si chiede la morta di tutto il popolo napoletano attraverso lo scoppio del vulcano partenopeo. Qualora di assolutamente senza senso, ma che in Italia può diventare realtà. Il coro in questi giorni è stato cantato anche dai tifosi dell’Inter durante il derby, ma anche dai supporters della Roma quando hanno giocato con la Salernitana.: mezzo secolo di offese allo stadio, tutto cominciò col colera...

