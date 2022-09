10 morti in un attacco con il coltello a Saskatchewan in Canada. Due ricercati dalla polizia (Di lunedì 5 settembre 2022) Dieci persone sono morte e 15 ferite dopo attacchi di persone armate di coltello in diverse località della regione canadese del Saskatchewan. La polizia sta cercando due persone sospette, di cui ha diffuso generalità e identikit. Si tratta di Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30, entrambi con capelli neri e occhi marroni, in fuga forse a bordo di una Nissan Rogue nera. Gli attacchi si sono verificati in almeno 13 posti diversi, in particolare tra James Smith Cree Nation e Weldon. Le comunità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Secondo gli investigatori alcune vittime sembrano essere stata colpite a caso, altre di proposito. Il movente resta ignoto. Le ricerche Le ricerche sono scattate anche nella vicina città di Regina. I due in fuga sono stati avvistati a poche ore da una partita di football canadese da ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Dieci persone sono morte e 15 ferite dopo attacchi di persone armate diin diverse località della regione canadese del. Lasta cercando due persone sospette, di cui ha diffuso generalità e identikit. Si tratta di Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30, entrambi con capelli neri e occhi marroni, in fuga forse a bordo di una Nissan Rogue nera. Gli attacchi si sono verificati in almeno 13 posti diversi, in particolare tra James Smith Cree Nation e Weldon. Le comunità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Secondo gli investigatori alcune vittime sembrano essere stata colpite a caso, altre di proposito. Il movente resta ignoto. Le ricerche Le ricerche sono scattate anche nella vicina città di Regina. I due in fuga sono stati avvistati a poche ore da una partita di football canadese da ...

