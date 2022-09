Today_it : Omicidio Andrea Gaeta: si costituisce un giovane di 26 anni, ritrovata l'arma - MazzaliVanna : RT @RaiNews: C'è un fermo per l'omicidio a colpi di pistola di Andrea Gaeta, 20 anni, avvenuto la scorsa notte a Orta Nova (Foggia). Il sos… - FoggiaCittaAper : Omicidio #OrtaNova, si costituisce il 26enne presunto omicida di Andrea Gaeta. Fermato dai Carabinieri - bizcommunityit : Omicidio Andrea Gaeta: fermato 26enne ortese, trovata l'arma del delitto - RaiNews : C'è un fermo per l'omicidio a colpi di pistola di Andrea Gaeta, 20 anni, avvenuto la scorsa notte a Orta Nova (Fogg… -

Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e(interpretati da Mattia Carrano), all'... che diventa un detective per caso dopo essere scampato per pura fortuna a un tentato. ...... il direttore di Ifa Cristiano Di Felice, lo stessoRusso, e, tra gli altri, il direttore ...da un normale pacco consegnato da un rider che si trasforma nella prima prova di un caso di. ...I parenti intervengono attraverso il proprio avvocato. "È corrosa l'anima e la mente di molti ragazzi, che per un nulla, anche solo uno sguardo o uno spintone arrivano ad uccidere" ...Al vaglio le testimonianze. I carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima. Andrea Gaeta è stato colpito a un fianco e al busto Il 20enne… Leggi ...