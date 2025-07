Highlander il reboot con Henry Cavill sta procedendo e prendendo forma

Il reboot di Highlander con Henry Cavill sta prendendo vita, promettendo un mix avvincente di nostalgia e innovazione. Marisa Abela si unisce al cast come una delle nuove guerriere immortali, arricchendo la storia con un personaggio mai visto prima. Con attori di talento come Cavill e Russell Crowe, il progetto si preannuncia come un’epica rivisitazione che saprà conquistare sia i fan di sempre che le nuove generazioni. La rinascita di Highlander sta per cominciare, e il meglio deve ancora arrivare.

Il remake di Highlander sta iniziando a prendere forma, con Marisa Abela che si unisce al cast in un ruolo da protagonista. Secondo The Hollywood Reporter, Abela interpreterà un nuovo personaggio mai visto nell'originale del 1986, il cui nome non è ancora stato rivelato. È una delle guerriere immortali del film, ex insegnante e amante del protagonista Connor MacLeod, che sarà interpretato da Henry Cavill. Anche Russell Crowe è stato scelto per il ruolo di Ramirez, lo spadaccino interpretato da Sean Connery nell'originale. Le riprese del film inizieranno a settembre, ma non è ancora chiaro quando uscirà nelle sale di tutto il mondo.

