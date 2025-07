Julian McMahon morto dopo una lunga malattia addio all’attore di Streghe e Nip Tuck

Il mondo dello spettacolo piange una stella straordinaria. Julian McMahon, celebre attore australiano noto per “Streghe”, “Nip/Tuck” e “Fantastici Quattro”, ci ha lasciato all’età di 56 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. La sua scomparsa, avvenuta a Clearwater, Florida, il 2 luglio, ha lasciato un vuoto incolmabile tra fan e colleghi. Ricordiamo un talento che ha saputo incarnare personaggi indimenticabili, lasciando un’eredità eterna nel cuore di tutti.

Roma, 5 luglio 2025 – Mondo del cinema in lutto. E’ morto a 56 anni, stroncato da un tumore, l’attore australiano Julian McMahon, noto per i suoi ruoli televisivi in Streghe, NipTuck, FBI: Most Wanted, nonché per il ruolo del supercriminale Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantastici Quattro. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. La moglie, Kelly Paniagua, ne ha confermato la morte venerdì, definendo McMahon il suo ‘amato marito’. "Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro ", ha detto in una dichiarazione a Deadline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Julian McMahon morto dopo una lunga malattia, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck

