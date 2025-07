Lucera caldo | anziano riverso in strada privo di sensi salvato dai carabinieri Ieri

Ieri a Lucera, un gesto di coraggio e prontezza ha evitato una tragedia: due carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno salvato un anziano di 80 anni riverso sulla strada, pronto a perdere la vita. La loro tempestiva azione dimostra come il senso del dovere possa fare la differenza tra vita e morte. Ecco come si è svolto l’intervento che ha risollevato la comunità e riaffermato i valori della sicurezza.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Stavano svolgendo un ordinario servizio di controllo del territorio i due Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lucera che, transitando lungo la strada statale 17, hanno prestato immediato soccorso ad un 80enne di Lucera, riverso a terra sul margine della carreggiata privo di sensi. Senza esitare i due militari dell'Arma, percependo la gravità della situazione, hanno attivato le procedure di primo soccorso praticando tempestivamente un massaggio cardiaco, riuscendo a ristabilire i primi segni vitali dell'anziano e mantenendo stabili le sue condizioni fino all'arrivo dei soccorritori del 118.

