Esplosione in via Nizza a Torino la nuova pista | Non è stata un fuga di gas trovate tracce di un innesco

L’esplosione in via Nizza a Torino ha sconvolto la città, lasciando dietro di sé distruzione e dolore. La scoperta di tracce di un innesco e il sospetto di un atto doloso sollevano inquietanti interrogativi sulla reale causa di questa tragedia. Mentre le indagini proseguono, la comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, chiedendosi come e perché tutto sia accaduto, e soprattutto, come prevenire simili incidenti in futuro.

Potrebbe essere un atto doloso la causa dell’ esplosione che la notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno ha sventrato diversi appartamenti di un palazzo in via Nizza 389 a Torino. Nella deflagrazione ha perso la vita il 33enne Jacopo Peretti: il suo corpo è stato trovato – dopo ore di ricerche – carbonizzato sotto le macerie della sua casa al quinto piano dove viveva da 4 anni. Cinque le persone ferite, tra loro anche due minorenni. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, i vigili del fuoco – nelle loro verifiche – avrebbero trovato tracce di un innesco: circostanza che supererebbe la prima ipotesi formulata dagli investigatori, quella di una fuga di gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in via Nizza a Torino, la nuova pista: “Non è stata un fuga di gas, trovate tracce di un innesco”

