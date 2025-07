Ricercato per l’omicidio di madre e fratello in Francia arrestato a Milano

Una svolta cruciale nelle indagini italiane: un ricercato francese, responsabile di un efferato duplice omicidio in Francia, è stato catturato a Milano. Grazie alla sinergia tra polizia ferroviaria e unità internazionali, si è conclusa con successo la caccia all’uomo, dimostrando come la cooperazione transnazionale possa fare la differenza. La vicenda mette in luce l’efficacia delle operazioni di investigazione oltre confine, assicurando giustizia e sicurezza.

(Adnkronos) – Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, con la collaborazione della divisione sirene del servizio di cooperazione internazionale di polizia che ha attivato il Fast Italia (fuggitive active search team), hanno arrestato il 2 luglio scorso un cittadino francese di 31 anni ricercato dalle autorità del proprio Paese per duplice omicidio. I poliziotti, durante . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

