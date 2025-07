Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti in viaggio sulla A24 Roma-Teramo e sul Raccordo Anulare. Vi segnaliamo code e rallentamenti tra la barriera di Roma Est e lo svincolo della diramazione Roma Sud, dovuti al traffico intenso in zona. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio il traffico odierno. La sicurezza e la fluiditĂ del vostro percorso sono la nostra prioritĂ .

Astral infomobilitĂ saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilitĂ servizio della regione Lazio per chi è in viaggio sulla A24 roma-teramo Ci sono code per traffico all'altezza della barriera di Roma Est in direzione dell'autostrada abbiamo sul Raccordo Anulare dove in carreggiata interna si rallenta per traffico da Cassia bis e sarĂ che piĂą avanti tra lo svincolo della diramazione Roma sud e Appia in esterna troviamo rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana disagi anche sulla Roma Fiumicino con code tra Parco dei Medici e via Isacco Newton In entrambe le direzioni e sull'Aurelia per traffico Ci sono code tra Torre in Pietra e poi in direzione di Civitavecchia perchĂ© è diretto verso il mare ancora code su via Cristoforo Colombo Trabia via Cilea Infernetto mentre sulla Pontina un incidente avvenuto all'altezza di Castel Romano provoca lunghe code a partire dal raccordo anulare direzione di Latina infine parliamo di eventi ci spostiamo nel Frusinate per il rally di Roma Capitale doppio passaggio sulle tappe delle prove speciali di oggi monitorando la situazione ci troviamo nel vivo della gara nel comune di Stiamo andando verso la fine della terza tappa per quanto riguarda la mattinata attivi divieti di sosta e di circolazione sulle strade interessate dal passaggio delle vetture di gara e tutti i dettagli le tappe e sulle mie coinvolte sono su infomobil contatta spar. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - ViabilitĂ Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilitĂ

