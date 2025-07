Ex Milan Walker torna in Premier Romano | Biennale con il Burnley

Dopo un periodo in Italia, Kyle Walker torna a calcare i campi della Premier League, questa volta con il Burnley. L’esperto Fabrizio Romano conferma un accordo biennale, segnando un ritorno emozionante per il difensore ex Milan e un acquisto strategico per la squadra inglese. Un’operazione che promette scintille e che sicuramente arricchirà il talento e l’esperienza del club.

L'ex Milan Kyle Walker riparte dalla Premier League, lo riporta il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Per lui biennale con il Burnley. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Walker torna in Premier. Romano: “Biennale con il Burnley”

In questa notizia si parla di: milan - walker - premier - romano

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

Saelemaekers-Milan: SI VA VERSO LA PERMANENZA Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il belga resterĂ a Milano dopo il prestito alla Roma (salvo offerte irrinunciabili) Ad Allegri piace la sua duttilitĂ : sarĂ il suo Jolly #ACMilan #Saelemaekers #Allegri Vai su Facebook

Ex Milan: Walker conteso da Moyes e Mourinho, che rischia di perdere Skriniar riofferto al Napoli; Kyle Walker resta in Premier? L'ex Milan finisce nel mirino dell'Everton; Walker è un nuovo giocatore del Milan, ufficiale: formula e cifre del trasferimento.

Nuova avventura per Walker dopo il Milan: l'ex difensore del Manchester City torna in Premier League - L'ex terzino del Milan, tornato provvisoriamente al City dopo il mancato riscatto, continuerà a giocare in Premier League. Si legge su msn.com

MERCATO | Walker va al Burnley! Sfuma obiettivo Milan, Wesley-Roma sì ?? | OneFootball - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Wesley ha dato l’ok al trasferimento e ora la Roma è al lavoro per trovare l’intesa con il Flamengo, valutando un’offerta da circa 25 milioni, al ... onefootball.com scrive